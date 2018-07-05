Свыше 100 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья с начала года

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 100 вылетов совершила подмосковная санитарная авиация с начала текущего года, воздушный транспорт позволяет экстренно доставить пострадавшего в больницу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"С начала 2018 года санитарная авиация Московской области совершила 108 вылетов. Заявки поступали от медицинских организаций и оперативных служб через оперативно-диспетчерскую службу. Вылеты осуществлялись в круглосуточном режиме", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, чьи слова приводятся в материале.

Он добавил, что санитарная авиация в Подмосковье возобновила работу в прошлом году.

Она применяется для оказания помощи пострадавшим в экстренных ситуациях в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медучреждений, а также для межбольничной эвакуации пациентов, поясняется в сообщении.

"Применение авиационного транспорта позволяет экстренно доставить пострадавшего в медучреждение, вне зависимости от дорожного трафика. Кроме того, санитарная авиация позволяет улучшить жизнь населения, своевременно оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь", — отметил Марков.

Для работы санитарной авиации применяется вертолет легкого класса, оснащенный необходимым медицинским оборудованием.