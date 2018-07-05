Воробьев: Подмосковье вошло в топ-10 регионов по инвестпривлекательности

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подмосковье вошло в десятку лучших регионов РФ по инвестиционной привлекательности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня Подмосковье вошло в 10 лучших регионов страны по инвестиционной привлекательности. Мы переместились с 62 на 4 место в стране по темпам роста заработной платы. Наш индустриальный регион пришел с 38 на 9 место по производству овощей в теплицах", — сказал Воробьев на заседании Мособлдумы в четверг.

Губернатор добавил, что регион планирует к концу года войти в тройку лидеров по производству овощей в закрытых грунтах.

Воробьев также сообщил, что в Подмосковье ежегодно создаётся порядка 50 тысяч новых рабочих мест.

"Новые рабочие места дают увеличение заработной платы, как следствие, увеличение НДФЛ. За 2017 год мы получили 211 миллиардов налоговых доходов с физических лиц — это на 37% больше, чем в 2013 году", — сообщил глава региона.