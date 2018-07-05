С сентября в Подмосковье построят 11 новых комплексов переработки отходов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Новый экологической стандарт будет внедряться в Подмосковье с сентября 2018 года, будет открыто 11 современных комплексов переработки отходов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С сентября месяца мы начинаем реализовывать новый экологической стандарт… будет открыто 11 современных КПО", — сказал Воробьев на заседании Мособлдумы в четверг.

Он отметил, что три таких комплекса рассчитывают открыть уже в сентябре.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связали происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.