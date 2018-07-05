МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Штрафы за незаконное усыпление бездомных животных планируется ввести в Подмосковье, поправки в административный кодекс региона Московская областная дума рассмотрит на очередном заседании в четверг, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Поправки в административный кодекс области депутаты Мособлдумы рассмотрят на ближайшем заседании – 5 июля. Так, в частности, планируется решить проблему с нарушениями при отлове и содержанию безнадзорных животных, наиболее распространенное из которых – незаконное усыпление. По мнению законодателей, такие меры помогут отпугнуть недобросовестные компании по отлову бездомных животных", — говорится в сообщении.

Действующее законодательство разрешает усыплять безнадзорных животных только в том случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Однако компании, стремясь заработать с минимумом затрат, просто убивают пойманное животное. Между тем во многих муниципалитетах Подмосковья уже установлены правила отлова и содержания безнадзорных животных, другие муниципальные образования их только разрабатывают. Скоро они появятся везде в области и будут обязательны к исполнению для любых компаний, специализирующихся в этой сфере, пояснили в пресс-службе.

Например, компания должна будет привить пойманное животное, чипировать, стерилизовать и отправить на передержку на установленное муниципалитетом число дней. За нарушение этих правил Мособлдума может ввести административный штраф для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, штраф будет распространяться и на те случаи, когда здоровью животных ничего не угрожает, но возникает опасность для жителей: бывают случаи, когда недобросовестные исполнители ловят собак в одном районе и выпускают их в другом, "закрывая" тем самым документы и формально исполняя договор. Животные при этом не страдают, но есть риск для детей и граждан, уточнили в пресс-службе.

Штрафы также распространятся на должностных лиц, которые не исполняют установленные требования по отлову и содержанию безнадзорных животных. Для них он составит от 10 до 15 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.