В Подмосковье более 70 тысяч детей пойдут в детские сады 1 сентября

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч детей пойдут в подмосковные детские сады 1 сентября текущего года, в День знаний свои двери откроют еще пять новых дошкольных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Первого сентября в подмосковные детские сады пойдут 71,5 тысяч детей. Всего же детсады посещают 408 тысяч детей", — рассказала Ольга Забралова, которую цитирует пресс-служба.

Первый зампред областного правительства также добавила, что всего в Подмосковье, в рамках губернаторской программы, за последние пять лет был построен 431 детский сад.

Министр образования Московской области Марина Захарова в свою очередь добавила, что первого сентября подмосковные дети пойдут в пять новых дошкольных образовательных учреждений.

"Первого сентября свои двери откроют пять новых детских садов: в Котельниках на 180 мест, в Красногорске на 280 мест, в Шатуре на 150 мест, в Химках на 160 мест и в Одинцово на 280 мест. Всего в этом году в планах построить 18 детских садов", — приводятся в сообщении слова Захаровой.