Ксения Мишонова: ЧС в детских лагерях Подмосковья за июнь не зафиксировано

КРАСНОГОРСК, 3 июл — РИА Новости. Чрезвычайных ситуаций за первый месяц детского отдыха в лагерях Подмосковья выявлено не было, заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.

"Прошла первая смена, и если сравнивать с прошлым годом, то могу сказать, что каких-то чрезвычайных ситуаций у нас не зафиксировано. Это то, что касается детских лагерей", — сказала Мишонова в эфире подмосковного "Радио 1".

Как отметила Мишонова, сейчас в Подмосковье действуют 1065 лагерей дневного пребывания на территории школ, 101 стационарный лагерь, также дети региона отдыхают в трех детских лагерях за пределами Подмосковья — это Тверская область, Крым и Краснодарский край.

По словам Мишоновой, также с начала лета её аппаратом был запущен опрос, который позволит выявить уровень удовлетворённости организацией детского отдыха в Подмосковье, его итоги будут обнародованы в 31 августа.

При этом она отметила, что детский травматизм в регионе в целом сохраняется, однако его уровень по сравнению с прошлым годом целом снижается.

"Если брать за полгода, у нас с одной стороны статистика по сравнению с прошлым годом снижается, с другой — трагические случаи для нас повод ещё раз заговорить о безопасности детей. На прошлой неделе у нас было несколько случаев наезда на детей на придомовых территориях… По количеству травматизма и гибели — это железнодорожные пути, дети травмируются, в наушниках переходят пути в неустановленных местах, занимаются зацеперством", — говорит Мишонова.

По её словам, с начала года в регионе было зафиксировано 19 травм детей на железных дорогах, этот показатель меньше, чем в 2017 году.

"Большое количество, несмотря на все наши предупреждения, падений детей из окон. Несколько случаев на этой неделе, один летальный, к сожалению, и все это дети до шести лет, четвертый-пятый этаж, когда мама или бабушка находятся в соседней комнате", — добавила детский омбудсмен.