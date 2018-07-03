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Новости Подмосковья

Подмосковье станет участником V Всемирного фестиваля уличного кино

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗрители на открытии кинотеатра под открытым небомЗрители на открытии кинотеатра под открытым небом
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подмосковье станет участником V Всемирного фестиваля уличного кино, который пройдет на 4,5 тысячи открытых площадках более чем в тысячи городах по всей планете, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Третьего июля в парках Московской области в рамках проекта "Летний кинотеатр" стартуют показы конкурсной программы V Всемирного фестиваля уличного кино, которые продлятся до конца августа. Посетители подмосковных парков смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражки молодых российских режиссеров, созданные за последний год, и таким образом внести свой вклад в выбор победителя", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль стартовал 2 июня и завершится 16 сентября. В каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов, а организаторы — фиксировать уровень света и определять победителя. К сентябрю организаторы озвучат по-настоящему народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников, общественными и культурными деятелями со всего мира.

"Пять подмосковных площадок под открытым небом приняли решение поддержать V Всемирный фестиваль уличного кино: Музей-заповедник "Дмитровский кремль" (г. Дмитров), парк "Ёлочки" (г. Домодедово), зеленая зона Мемориала Славы (г. Королев), парк "Родина" (г. Талдом), парк при Центре досуга "Победа" (г. Зарайск). Все из них, кроме парка "Ёлочки", тем самым впервые присоединились и к масштабному областному проекту "Летний кинотеатр", в рамках которого проводятся показы конкурсной программы фестиваля уличного кино", — приводятся в материале слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

В подмосковной Балашихе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В балашихинском парке заработает летний кинотеатр
Ожидается, что в июле зрителями фестивальной программы станут около 1,5 тысяч человек. В августе участниками фестиваля станут еще пять площадок, добавила Косарева.

По словам министра, в Московской области проект проводится второй год подряд при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО "Мособлкино". В 2017 году участниками проекта стали восемь парков Подмосковья и около двух тысяч зрителей.

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом. Он впервые был организован в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года проект успел установить мировой рекорд: проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

 

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Бразилия
0
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Матч окончен
3
Бельгия
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