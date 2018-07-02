Количество жертв техногенных пожаров в Подмосковье сократилось на 10%

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Количество погибших во время техногенных пожаров в Подмосковье сократилось за шесть месяцев 2018 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Таким образом, в Подмосковье на пожарах погибло на 19 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Общее количество пожаров сократилось по сравнению с первым полугодием 2017 года на 2,4%.
К техногенным относятся пожары, произошедшие в домах и квартирах, нежилых помещениях, на производственных объектах и на транспорте.