В учебных заведениях Подмосковья проверят противопожарное состояние

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели начали проверки противопожарного состояния образовательных учреждений Подмосковья, которые продлятся до 17 августа, сообщил РИА Новости представитель регионального главка.

"В Подмосковье началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области в составе межведомственных комиссий проводят проверки противопожарного состояния образовательных организаций вне зависимости от форм собственности. Проверки продлятся до 17 августа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, основной акцент будут направлен на проверку исправности систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещение наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности и действий в случае возможного пожара или иной ЧС на объекте.

"А начиная с 1 сентября на территории всех муниципальных образований Московской области запланировано проведение месячника пожарной безопасности. Сотрудниками органов надзорной деятельности будут проведены тренировки по эвакуации и сопутствующие профилактические мероприятия: инструктажи, беседы, открытые уроки", — сказал собеседник агентства.