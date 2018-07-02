Подмосковные аграрии планируют произвести 700 тысяч тонн молока в этом году

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московская область может увеличить производство молока с 644 тысяч тонн в 2017 году до более 700 тысяч тонн в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Приятно, что по статистике первого квартала мы еще порядка 3-5% нарастили, это говорит о том, что мы планы по валовому производству молока на территории региона совершенно точно выполним. Цель у нас очень амбициозная — перешагнуть 700 тысяч тонн в этом году", — цитируются в материале слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Министр напомнил, что в 2017 году в Подмосковье произвели свыше 644 тысяч тонн молока, что на 4,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.