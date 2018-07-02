В Подмосковье сократилось число жалоб на неправильную парковку

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Количество жалоб на неправильную парковку в Подмосковье сократилось на 26% в 2018 году, всего от жителей поступило около тысячи обращений по этой проблеме, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

"В Московской области за первое полугодие 2018 года на 26% уменьшилось количество обращений по поводу нарушений правил парковки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в первом полугодии 2017 года по поводу неправильного размещения транспортных средств пришло 1336 обращений жителей, то в нынешнем – 979 сигналов", — говорится в сообщении.

В числе муниципальных образований, наиболее успешно борющихся с нарушениями правил парковки на газонах, оказались городские округа Красногорск и Королёв, а также Щелковский, Одинцовский и Ленинский муниципальные районы, отметили в пресс-службе.

"Огромную роль в приучении населения к правилам парковки во дворах и на улицах сыграло мобильное приложение "Народный инспектор". К "воспитанию" нерадивых автовладельцев активно подключилось население региона, что позволяет добиваться значительных результатов в обеспечении комфорта и благоустройства для проживания населения", — пояснила главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева, слова которой приводятся в сообщении.