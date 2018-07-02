Свыше 1,4 млн льготных рецептов отпущено в Подмосковье с начала 2018 года

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям, с начала 2018 года получили лекарства по 1,4 миллиона рецептам на сумму 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 1,4 миллиона рецептам на общую сумму порядка шести миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, сегодня в Подмосковье проживает порядка 680 тысяч человек, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами.

Как напомнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, на территории Московской области работают уже 326 аптечных пунктов, где организован отпуск льготных лекарственных препаратов, из них семь — функционируют в круглосуточном режиме.

"Все возникающие вопросы по лекарственному обеспечению решаются в рабочем порядке в министерстве здравоохранения Московской области и на местах. В отдельных случаях в индивидуальном порядке осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов", — цитирует пресс-служба Маркова.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Подмосковье создан запас лекарственных средств на сумму девять миллиардов рублей, который позволит до конца года оперативно решать вопросы обеспечения пациентов необходимыми препаратами по медицинским показаниям, в том числе, для лечения социально значимых заболеваний.