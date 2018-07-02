Более 5 тысяч человек побывали на фестивале "Русский мир" в Подмосковье

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" в Сергиевом Посаде посетили более 5 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Второй по счету фестиваль стал частью программы гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Мероприятие было организовано при поддержке Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В этом году его посетили более 5 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на территории Благовещенского поля разместились 20 площадок, где гости фестиваля смогли ознакомиться с национальными традициями народов России и стран Евразии. Среди посетивших праздник были и представители зарубежных государств: Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, а также болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу.

Одной из самых крупных площадок фестиваля стала "Казачья станица". Эта площадка включала в себя сразу несколько национальных видов спорта: казачий вар, казарлу и кок-бору, отмечается в материале.

Джигитовка также стала одним из самых зрелищных национальных видов спорта на площадке "Казачья станица".

Еще одним центром притяжения фестиваля стала площадка национальных единоборств и боевых искусств. Спортсмены в течение всего фестиваля проводили показательные выступления, матчевые встречи и турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, тхэквондо, боевому самбо и другим дисциплинам. Всего для гостей фестиваля было представлено более 15 видов спорта, поясняется в пресс-релизе.

Помимо спортивной программы на фестивале "Русский мир" активно работали площадки, рассказывающие о культуре и традициях народов России и стран Евразии: ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, народные игры, старорусские качели, монетный двор, историческая реконструкция, дискуссионная площадка.

На сцене "Русского мира" выступили творческие коллективы, ансамбли народных песен, детские коллективы. Также прошел концерт духовной и этнической музыки