Более 5 тысяч человек побывали на фестивале "Русский мир" в Подмосковье

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" в Сергиевом Посаде посетили более 5 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В нем уточняется, что на территории Благовещенского поля разместились 20 площадок, где гости фестиваля смогли ознакомиться с национальными традициями народов России и стран Евразии. Среди посетивших праздник были и представители зарубежных государств: Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, а также болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу.
Одной из самых крупных площадок фестиваля стала "Казачья станица". Эта площадка включала в себя сразу несколько национальных видов спорта: казачий вар, казарлу и кок-бору, отмечается в материале.
Джигитовка также стала одним из самых зрелищных национальных видов спорта на площадке "Казачья станица".
Помимо спортивной программы на фестивале "Русский мир" активно работали площадки, рассказывающие о культуре и традициях народов России и стран Евразии: ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, народные игры, старорусские качели, монетный двор, историческая реконструкция, дискуссионная площадка.
На сцене "Русского мира" выступили творческие коллективы, ансамбли народных песен, детские коллективы. Также прошел концерт духовной и этнической музыки