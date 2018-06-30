В перинатальном центре Наро-Фоминска за год родились 3,5 тысячи детей

Глава Московской области Андрей Воробьев во время посещения Наро-Фоминского центра материнства и детства. 30 июня 2018

Глава Московской области Андрей Воробьев во время посещения Наро-Фоминского центра материнства и детства. 30 июня 2018

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 3,5 тысяч детей родилось и около 100 младенцев с экстремально низкой массой тела спасено в Наро-Фоминском центре материнства и детства, который отметил первую годовщину своей работы.

Глава Московской области Андрей Воробьев в субботу посетил центр, вручил его коллективу Благодарность губернатора и подарил праздничный торт, сообщает пресс-служба губернатора.

Центр оснащен самым современным оборудованием, подобран высококвалифицированный медперсонал. В 2018 году создано экспертное бюро ранней диагностики порока сердца плода, которое возглавила привлеченная из столицы профессор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елена Беспалова.

"Один из главных показателей работы перинатальных центров — младенческая смертность — у нас когда-то была 7,2 на тысячу новорожденных, сейчас снижается до 4 — 3,7. Это европейский, самый высокий уровень", — привели в пресс-службе слова Воробьева.

Центр в Наро-Фоминске — первый из пяти, созданных в Московской области, в них уже родилось почти 12,5 тысяч малышей. Все они построены по областной программе в рамках указов президента РФ. Услуги центров доступны по полису ОМС.

"Проектная мощность через 2-3 года может достичь и 5, и 6 тысяч детей в таких перинатальных центрах. Раньше 10-я часть женщин должна была выезжать из Подмосковья, не было возможности принимать роды здесь. В рамках президентской программы мы решили проблему и можем дать высокое качество оказания услуг", — отметил губернатор.