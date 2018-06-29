В Московской области отобрали лучших породистых молочных коров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из 66 конкурсанток-коров выбрали самых породистых на выставке "Звезды Подмосковья".

Смотр-конкурс "Звезды Подмосковья" прошел в Московской области. В нем приняли участие 66 молочных племенных коров. Об этом сообщил телеканал "360".

Так, первое место заняла корова Магма (ООО "Русмолоко" отделения "Раменское"), второе — Касатка (ООО "Совхоз Головкова", Наро-Фоминск). Третьей на конкурсе стала корова Доблесть (ООО фирма "Сосновка", Озеры).

Животных на выставке осмотрели министр сельского хозяйства МО Андрей Разин, а также члены жюри и эксперты.

Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов заявил, что генетический потенциал молочного скота в регионе растет с каждым годом.

"Только на молочное скотоводство в 2017 и в 2018 годах выделили из федеральных субсидий более 39 миллиардов рублей. Племенное стадо должно быть не меньше 15 процентов удельного веса от всего поголовья скота, и эти цифры в области выполняют", — рассказал Амерханов.

По его словам, через три года Московская область может догнать Ленинградскую в данной сфере.

"Поставленная планка губернатором, миллион тонн молока в год, эта цифра выполнима", — добавил он.

Всего в области 96 тысяч голов коров. Чтобы получить результат в миллион тонн молока в год, необходимо создать новые скотоместа – шесть тысяч.

"У нас сегодня 96 тысяч голов скота. Не все племенные. Племенных около 30 тысяч, но у нас растет продуктивность в каждом фермерском хозяйстве", — прокомментировал Андрей Разин.

На выставке "Звезды Подмосковья" кроме коров были представлены козы, овцы, племенная рыба, сельскохозяйственная птица генофондных пород. Впервые мероприятие посетили испанские козы, единственные в России.