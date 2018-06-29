Четвертый класс пожарной опасности наблюдается в Подмосковье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В июне в Московской области зафиксирован дефицит осадков.

В Московской области в первый летний месяц зафиксирован дефицит осадков. Меньше всего их выпало в Серпухове, а больше всего в Черустях. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на синоптиков.

Наибольшее количество осадков в Московской области было зафиксировано 3-12 июня. 41 миллиметр из 76 выпал в Дмитрове. В Наро-Фоминске зафиксировано 24 миллиметра при норме в 69. В Москве ситуация несколько лучше – на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 53,3 миллиметра при норме 75 — это 71,1%.

Такая ситуация с осадками привела к тому, что в Подмосковье наблюдается четвертый класс пожарной опасности.