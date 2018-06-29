Брынцалов признал качественным капремонт домов в Реутове

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель Мособлдумы оценил качество ремонта многоквартирных домов Реутова как "высокое".

Спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов проверил качество работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на примере Реутова. Его сопровождал глава города Станислав Каторов. Председатель Мособлдумы оценил качество ремонта как "высокое". Об этом сообщил телеканал "360".

Игорь Брынцалов и Станислав Каторов, в частности, оценили ремонт инженерных сетей и кровли дома №5 по улице Молодежной.

"Качество работ — на высоком уровне. Можно сказать, что мы вышли на новый уровень выполнения работ в целом по Московской области", — отметил спикер подмосковного парламента.

Он также объяснил, что это произошло в результате пересмотра ранее заключенных контрактов и выбора наиболее добросовестных подрядчиков.

На ремонт 19 домов Реутова, который завершится до конца 2018 года, из бюджета Московской области выделено около 200 миллионов рублей.

Игорь Брынцалов напомнил, что по всему Подмосковью в текущем году капитально отремонтируют около 2,8 тысячи домов, сделав акцент на том, что в каждом четвертом доме ремонт будет полным — то есть отремонтируют не только инженерные коммуникации и кровлю, но и фасад, фундамент и сами подъезды.

Председатель Мособлдумы особо подчеркнул, что главное при проведении капремонта домов — чтобы жители были довольны.

Кроме того, Игорь Брынцалов в сопровождении главы Реутова Станислава Каторова побывали в одном из домов, подъезды которого приводятся в порядок по губернаторской программе "Мой подъезд". Станислав Каторов заявил, что уже в ста из 271 подъезда, включенного в эту программу, ремонт завершен. В настоящее время ремонтируются еще сто подъездов. В Реутове также сейчас благоустраивают 25 дворовых территорий.