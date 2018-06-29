В Московской области купание разрешили в семи зонах отдыха

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил водоемы в Подмосковье и разрешил купаться на семи зонах отдыха.

Роспотребнадзор провел проверку подмосковных зон отдыха. По итогам инспекции жителям региона разрешили купаться в зонах отдыха на озере Большом во Фрязине, Истринском водохранилище, на базе отдыха "Истра" и ООО "Истра менеджмент", на реке Сестре в Клину, у карьера ЛГОК в Дзержинском, на Клязьминском водохранилище в деревнях Троицкое и Хлебниково. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области.

Для того, чтобы обезопасить отдых населения, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воды в водоемах области в обустроенных зонах отдыха и в традиционно используемых населением водоемах, но необорудованных зонах.

По результатам анализов проб воды в зонах отдыха все они по паразитологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Ропотребнадзор предупреждает, что купание безопасно только в официально установленных постановлением главы администрации местах, которые имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.