Роспотребнадзор назвал семь безопасных для купания зон отдыха в Подмосковье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор Подмосковье одобрил семь зон отдыха в регионе, где можно безопасно искупаться, среди них оказались зоны, расположенные на озере Большом во Фрязине, Истринском водохранилище, реках в Клину и Дзержинском, а также на Клязьминском водохранилище, сообщается на сайте правительства Московской области.

"На 25 июня 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", выдано семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам", — говорится в сообщении.

Заключения о соответствии получили зоны отдыха на озере Большом во Фрязине, Истринском водохранилище, база отдыха "Истра" и ООО "Истра менеджмент", на реке Сестре в Клину, у карьера в Дзержинском, на Клязьминском водохранилище в деревнях Троицкое и Хлебниково, уточняется на сайте.