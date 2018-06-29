Роспотребнадзор назвал семь безопасных для купания зон отдыха в Подмосковье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор Подмосковье одобрил семь зон отдыха в регионе, где можно безопасно искупаться, среди них оказались зоны, расположенные на озере Большом во Фрязине, Истринском водохранилище, реках в Клину и Дзержинском, а также на Клязьминском водохранилище, сообщается на сайте правительства Московской области.
Заключения о соответствии получили зоны отдыха на озере Большом во Фрязине, Истринском водохранилище, база отдыха "Истра" и ООО "Истра менеджмент", на реке Сестре в Клину, у карьера в Дзержинском, на Клязьминском водохранилище в деревнях Троицкое и Хлебниково, уточняется на сайте.