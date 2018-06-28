Жители Московской области стали жить дольше

МОСКВА, 28 июдн — РИА Новости. Продолжительность жизни населения Подмосковья увеличилась до 73 лет.

На очередном заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан доложил о реализации государственных программ региона за 2017 год и оценил их эффективность. Из слов министра следует, что продолжительность жизни в области увеличилась до 73,34 года благодаря госпрограммам. Об этом сообщил телеканал "360".

Первое, на чем остановился Михаил Ан, это здравоохранение. Плановый объем финансирования за счет бюджета Московской области — 95 миллиардов 279,4 миллиона рублей. Фактический же объем финансирования — 88 171,1 миллиона рублей, что составляет 92,5%.

За прошлый год в Балашихе, Домодедове, Талдоме, Химках, Щелково и Электростали было открыто восемь офисов врачей общей практики.

В Раменском, Люберцах, Сергиевом Посаде и Красногорске было открыто четыре консультативно-диагностических центра для взрослых и один детский центр в Жуковском. Открылись пять перинатальных центров в Щелкове, Коломне и Наро-Фоминске и два родильных дома в Сергиевом Посаде и Раменском.

Свыше 1,2 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию в прошлом году. Почти 100% детей были осмотрены врачами. Также снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 545,5 случая на 100 тысяч населения.

В Подмосковье активно работает программа по привлечению врачей на работу в регион. Им предлагают единовременные выплаты, оказывается поддержка в покупке жилья.