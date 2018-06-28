Уникальную операцию по спасению недоношенного ребенка выполнили в Королеве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Для акушеров-гинекологов проведение такой операции является высшим пилотажем.

Врачи роддома в Королеве провели сложную операцию. Они извлекли ребенка в плодном пузыре и спасли ему жизнь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Глава регионального ведомства Дмитрий Марков отметил, что подобные операции являются проявлением высшего пилотажа медиков. Он также отметил, что операция по извлечению младенца раньше срока была проведена по медицинским показаниям, и отметил профессионализм врачей.

"Благодаря профессионализму врачей Королевского роддома, удалось избежать риска получения ребенком баротравмы и повысить способность малыша к адаптации", — сказал он.

В настоящее время жизни и здоровью малыша и его мамы ничто не угрожает. Показатель младенческой смертности в Московской области — один из самых низких в Европе. В прошлом году в регионе открыли пять новых перинатальных центров.