Лидером по оцифровке ям в подмосковных дворах стал Подольск

МОСКВА, 28 июдн — РИА Новости. Городской округ Подольск вошел в лидеры по оцифровке ям во дворах, работы завершат до 15 августа.

В подмосковных дворах производится оцифровка ям, лидером по работам стал городской округ Подольск. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт администрации округа.

На совещании в правительстве Московской области под руководством заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова обсудили тему ям на дорогах в подмосковных дворах. На текущий момент активно проводится оцифровка ям в городских округах Подольск, Серпухов, Королев, Химки, Павловский Посад, Лобня, Балашиха, Шатура, а также в Одинцовском районе.

Дмитрий Пестов на совещании отметил, что ямы должны быть ликвидированы до 15 августа. Контролирует оцифровку Госадмтехнадзор и общественные организации. А с июля жители области смогут помочь в вопросе устранения ям с помощью специального мобильного приложения.

