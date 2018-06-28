Воробьев рассказал о программе привлечения врачей общей практики

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специальная программа позволит привлечь 400 специалистов до конца года.

Московская область испытывает дефицит специалистов по общей врачебной практике. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Правительство Подмосковья приступило к реализации программы, которая предусматривает дополнительные материальные выплаты медицинским работникам.

"Мы включили специальную программу, которая предполагает доплату 32 тысячи рублей. Для этого надо выполнить определенные требования. Я надеюсь, что такая выплата позволит нам привлечь 400 врачей в 2018 и еще 400 в 2019 году. Такая программа начала работать, она почти два месяца работает. И я вижу уже первые результаты", — отметил Андрей Воробьев.

Врач-педиатр Алексей Лыскин из поликлиники в городе Балашиха считает, что это хороший стимул для специалистов.

"Не секрет, что многие врачи из Балашихи и других городов Московской области работают в Москве. Я и сам раньше работал в Москве, но теперь благодаря предоставленным условиям могу работать там, где живу. Надеюсь, что подобные меры позволят уменьшить дефицит", — добавил педиатр.