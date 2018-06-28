Собянин и Воробьев согласовали бесплатный проезд льготников в транспорте

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главы Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев подписали трехлетнее соглашение об организации транспортного обслуживания льготников в 2018-2020 годах. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно соглашению, правительство Московской области и власти Москвы обеспечат бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) для льготных категорий граждан из обоих регионов.
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