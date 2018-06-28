В парках Подмосковья в июне кинопоказы посетили более 15 тысяч человек

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В подмосковных парках в июне кинопоказы в 29 муниципалитетах посетили более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"В июне в рамках проекта "Летний кинотеатр" в парках Московской области прошло более 70 кинопоказов на 33 площадках в 29 муниципальных образованиях, которые посетили более 15 тысяч человек. За два месяца работы "Летнего кинотеатра" зрителями проекта стали более 25 тысяч жителей и гостей Подмосковья", — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Помимо кинопоказов, в парках Московской области проходят творческие встречи с кинематографистами под открытым небом. В июле запланировано проведение четырех встреч, первая из которых состоится 6 июля в центральном парке города Долгопрудный с российским актером, телеведущим, капитаном команды КВН "Максимум", чемпионом Высшей лиги КВН 2008 года Михаилом Башкатовым с показом фильма "Кухня. Последняя битва".

"На площадках-участниках "Летнего кинотеатра" стартуют показы конкурсной программы V Всемирного фестиваля уличного кино, которые продлятся до конца августа", — добавила Косарева.

В рамках фестиваля жители Московской области смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы российских авторов, созданные за последний год. Впервые в рамках областного проекта "Летний кинотеатр" в парке "200 лет Егорьевску" кинопоказы под открытым небом пройдут в формате "автокино". На парковке парка любители кино и автолюбители смогут получать удовольствие от просмотра лучших российских фильмов на большом экране, находясь в собственных автомобилях, заключается в пресс-релизе.