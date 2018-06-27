Все ямы во дворах Подмосковья заделают до 15 августа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Все ямы во дворах Подмосковья будут устранены до 15 августа, контролировать ход работ будут Госадмтехнадроз и общественные организации, сообщила в среду пресс-служба правительства Московской области.
Жалобы на ямы во дворах входят в топ-10 самых распространенных причин обращений жителей на портал "Добродел". На прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в течение 10 дней провести фотофиксацию всех ям на дорогах, оцифровать их и составить реестр, пояснили в пресс-службе.
Успешно проводится оцифровка ям в городских округах Подольск, Серпухов, Королев, Химки, Павловский Посад, Лобня, Балашиха, Шатура, в Одинцовском районе. В некоторых муниципалитетах уже ведутся работы по асфальтированию выбоин в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, уточнили в пресс-службе.