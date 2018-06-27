Около 5 тыс врачей удалось привлечь в Подмосковье за последние 5 лет

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Около 5 тысяч врачей удалось привлечь для работы в Подмосковье с 2013 года, всего в регионе на данный момент работает 24 тысячи докторов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Почти 5 тысяч врачей удалось привлечь в Московскую область за пятилетний период — с 2013 по 2017 годы. Всего в Московской области на данный момент работает 24 тысячи врачей и свыше 51 тысячи среднего медперсонала", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году акцент сделан на привлечении специалистов первичного звена, уточнили в пресс-службе.

"Нам не хватает около 1 тысячи участковых терапевтов и педиатров, в этом году мы привлечем свыше 400 специалистов данного профиля. Также планируем трудоустроить порядка 100 врачей общей практики. В течение двух лет кадровый дефицит специалистов первичного звена будет закрыт", — добавил Марков.

С апреля 2018 года участковые терапевты, участковые педиатры и врачи общей практики могут претендовать на так называемую ежемесячную "губернаторскую доплату" в размере 32 тысяч рублей. Для получения данной надбавки врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослых и 800 детей, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб), пояснили в пресс-службе.