В Подмосковье за 5 лет благоустроили 20 тыс историко-культурных объектов

МОСКВА, 27 июн — РИА новости. В Подмосковье за пять лет было приведено в порядок более 20 тысяч объектов вокруг историко-культурных туристических центров и вдоль туристических маршрутов, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

"За пять лет работы инспекторы привели в порядок более 20 тысяч объектов вокруг подмосковных историко-культурных туристических центров и вдоль туристических маршрутов", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Татьяны Витушевой.

По ее словам, основная работа в данном направлении ведется в рамках Общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области, созданном по требованию губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках которого вместе с административно-техническими инспекторами работают волонтеры, представители общественных объединений и распространенных в Подмосковье конфессий.

За три года с момента создания Общественный совет привлек более 10 тысяч прихожан православных храмов, внештатных инспекторов и общественников к наведению порядка на территориях 38 порушенных храмов в 27 муниципалитетах. Большинство из этих храмов убираются добровольцами ежегодно по нескольку раз.

Витушева добавила, что служба очень эффективно влияет на привлекательность облика исторических и культурных памятников за счет улучшения благоустройства прилегающих к ним территорий. Выполняя свои задачи, инспекторы Госадмтехнадзора приводят в порядок расположенные рядом с объектами наследия объекты внешнего благоустройства, такие как подъездные пути, парковки, элементы наружного освещения и художественной подсветки, средства для размещения информации, уличную мебель, наружные и декоративные ограждения.