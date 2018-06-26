В Подмосковье открыли свыше 500 летних кафе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На территории Подмосковья на данный момент открыто более 500 сезонных кафе, что является рекордом за последние годы для региона, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"В настоящее время на территории Подмосковья уже открылись более 500 сезонных кафе с общим количеством посадочных мест около 13,5 тысяч. Из них 80% открыты при стационарных предприятиях общественного питания. Фактически речь идет о летних верандах стационарных ресторанов, баров и кафе. Остальные 20% — это самостоятельные, отдельно стоящие сезонные летние кафе, расположенные в легких нестационарных конструкциях", — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, лидерами по количеству открывшихся летних кафе являются городские округа Подольск, Ступино, Химки и Одинцовский муниципальный район.

"Если говорить о ценовой политике летних предприятий общественного питания, то наиболее высокие цены зафиксированы в муниципалитетах, расположенных в непосредственной близости к Москве. Так, если в Серпуховском районе один человек может уложиться в 250 рублей — речь идет о заказе основного блюда, легкой закуски и безалкогольного напитка из основного меню кафе, то в муниципальных образованиях, приближенных в Москве, средний чек на практически тот же самый заказ уже превышает 1000 рублей", — пояснил министр.