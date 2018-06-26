Воробьев остался в топ-3 рейтинга глав регионов в сфере ЖКХ в мае

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ по результатам мая, говорится в сообщении на сайт правительства Московской области ос ссылкой на данные пресс-службы компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Игорь Руденя (Тверская область), Антон Алиханов (Калининградская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область)", — говорится в сообщении.

В частности, сайт отмечает, что Воробьев заблаговременно утвердил региональную программу капремонта с министром ЖКХ Подмосковья Евгением Хромушиным.

Замкнули топ-50 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ за май Александр Никитин (Тамбовская область), Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Жилкин (Астраханская область).

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов России на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 45 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Губернатор Андрей Воробьев по результатам апреля также входил в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ.