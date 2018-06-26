В Воскресенском районе Подмосковья ликвидировали семь незаконных свалок

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Семь незаконных свалок ликвидировано в Воскресенском районе Подмосковья, общий объем вывезенного мусора составил почти 230 кубометров, сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

"Было ликвидировано семь незаконных свалок, общий объем вывезенного мусора составил почти 230 кубометров", — говорится в сообщении.

В администрации Воскресенского района отметили, что установка контейнеров и вывоз мусора в населенных пунктах муниципалитета и садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) идет согласно утвержденным дорожным картам и графикам.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов следить за вывозом мусора в СНТ, так как летом в Подмосковье много отдыхающих. Это сказывается на скоплении твердых бытовых отходов, особенно после выходных появляются несанкционированные свалки и навалы мусора.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.