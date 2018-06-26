В Московской области участились случаи столкновений автотранспорта с лосями

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Подмосковье стали фиксировать больше ДТП с участием диких животных, в частности с лосями, наиболее часто столкновения происходили в мае, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Подавляющее количество случаев — непредвиденная встреча с лосями. Сегодня утром произошло столкновение автомобиля с лосем в районе Подольска у деревни Толбино на трассе А-117. Вчера произошел аналогичный случай на Щелковском шоссе в Балашихе прямо у поста ДПС", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, наиболее часто столкновения автотранспорта с лосями происходят весной, особенно в мае, когда прошлогодние лосята — уже молодые лоси — уходят от матери, ищут свою территорию, а также с августа по октябрь, когда у лосей идет брачный период.

"Причин выхода сохатого на дорогу может быть много, но они могут и просто передвигаться по территории своего обитания. В данном случае выход лося на дорогу, скорее всего, обусловлен появлением оводов и слепней. Именно эти насекомые донимают сейчас лосей и выгоняют их из леса", — пояснил Разин.

Он добавил, что выход животных на дороги — это большая проблема. Последствия столкновения автомобилей с дикими животными всегда довольно серьезны. Для животных они, как правило, заканчиваются гибелью. Но столкновения с лосями влекут за собой и серьезные последствия как для машин, так и для людей — водителей и пассажиров. Так, по информации, поступившей в министерство из ГИБДД, только в результате одной аварии с участием лося, произошедшей ночью 12 мая 2018 года на Минском шоссе, погибли три человека. Такие случаи не единичны.

"Наибольшее количество столкновений с лосями в Подмосковье происходит на Новорижском, Горьковском, Минском шоссе и Московской большой кольцевой автодороге. Минимизировать риск подобных аварий поможет четкое соблюдение скоростного режима, внимательность и осторожность при движении. Необходимо быть предельно внимательным в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные", — уточнил Разин.

Он добавил, что большинство лесных обитателей активно именно в сумерки и ночью, в этот период, как правило, они и появляются на дорогах.