В Московской области участились случаи столкновений автотранспорта с лосями

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Подмосковье стали фиксировать больше ДТП с участием диких животных, в частности с лосями, наиболее часто столкновения происходили в мае, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Подавляющее количество случаев — непредвиденная встреча с лосями. Сегодня утром произошло столкновение автомобиля с лосем в районе Подольска у деревни Толбино на трассе А-117. Вчера произошел аналогичный случай на Щелковском шоссе в Балашихе прямо у поста ДПС", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
По его словам, наиболее часто столкновения автотранспорта с лосями происходят весной, особенно в мае, когда прошлогодние лосята — уже молодые лоси — уходят от матери, ищут свою территорию, а также с августа по октябрь, когда у лосей идет брачный период.
"Причин выхода сохатого на дорогу может быть много, но они могут и просто передвигаться по территории своего обитания. В данном случае выход лося на дорогу, скорее всего, обусловлен появлением оводов и слепней. Именно эти насекомые донимают сейчас лосей и выгоняют их из леса", — пояснил Разин.
"Наибольшее количество столкновений с лосями в Подмосковье происходит на Новорижском, Горьковском, Минском шоссе и Московской большой кольцевой автодороге. Минимизировать риск подобных аварий поможет четкое соблюдение скоростного режима, внимательность и осторожность при движении. Необходимо быть предельно внимательным в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные", — уточнил Разин.
Он добавил, что большинство лесных обитателей активно именно в сумерки и ночью, в этот период, как правило, они и появляются на дорогах.