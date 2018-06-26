Число ложных вызовов в систему 112 Подмосковья сократилось в четыре раза

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Количество ложных вызовов, поступающих в систему-112 Московской области, с начала текущего года сократилось в четыре раза, сообщает пресс-служба заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

"С начала 2018 года по настоящее время в подмосковную систему-112 поступило более 72 тысяч ложных и хулиганских вызовов. Это почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводятся в сообщении слова Пестова.

По информации пресс-службы, сократить ложные и хулиганские вызовы удалось благодаря внедрению в систему-112 Московской области специального автоинформатора, оповещающего заявителя об ответственности.

Если оператор системы-112 квалифицирует вызов обратившегося как хулиганский, то программа автоматически совершает автодозвон на номер позвонившего и включает автоответчик, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений, поясняется в материале.

Данные абонента, который совершил ложный звонок, специалисты системы-112 Московской области сохраняют в специальной базе. После повторных хулиганских звонков с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы, подчеркивается в сообщении.

При этом система-112 никогда не блокирует номера нарушителей — экстренная помощь может понадобиться всем без исключения, в том числе и лицам, которые ранее совершали звонки из хулиганских побуждений.

"На сегодняшний день удалось значительно сократить количество ложных или хулиганских звонков, поступающих в систему-112 Московской области. Они составляют порядка 1% от общего числа поступающих вызовов, при том что еще в 2017 году их было свыше 5%. Снижение количества ложных и хулиганских звонков позволяет операторам меньше отвлекаться и сосредоточиться на оказании помощи людям, которые в ней действительно нуждаются", — отметил Пестов.