Более 8 тысяч детей родились в новых центрах материнства Подмосковья

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 8 тысяч детей появились на свет в пяти новых центрах материнства и детства в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"С начала 2018 года в новых подмосковных центрах материнства и детства на свет появились свыше 8 тысяч детей. Всего с начала работы центров в них родилось более 11 тысяч младенцев", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

В 2017 году в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.

"В центрах хорошие показатели рождаемости: с начала года в Наро-Фоминске на свет появились более 2 тысяч малышей, в Коломне — 1,5 тысячи, в Щелкове — свыше 2 тысяч новорожденных, в Раменском — порядка 1,6 тысяч и в Сергиевом Посаде — более 1 тысячи детей", — сказал Марков.

По его словам, новые центры оборудованы современной медицинской техникой, для работы привлечены высококвалифицированные врачи, которые оказывают помощь самого высокого уровня. В областных центрах материнства и детства специалисты, в том числе, выхаживают детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

Как отмечается в материале, благодаря работе новых центров материнства и детства в том числе в Московской области снизилась младенческая смертность. Ранее, в ходе ежегодного обращения к жителям региона, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что показатель младенческой смертности сократился на территории Московской области до уровня Западной Европы. В планах — работа по дальнейшему снижению смертности, отмечается в сообщении.