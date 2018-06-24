В подмосковной Кашире освящены два храма возрожденного Никитского монастыря

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Два возрожденных храма Никитского монастыря, реставрация которого закончилась в подмосковной Кашире, в воскресенье освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В церемонии освящения принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, который поздравил жителей Каширы и прихожан и подарил монастырю икону Николая Чудотворца, сообщается на сайте подмосковного правительства.

Как сообщили РИА Новости в Московской епархии, полномасштабные реставрационные работы в Никитском и Преображенском храмах, входящих в монастырский комплекс, начались в апреле 2016 года.

"Раньше Никитский монастырь был центром духовной жизни Каширы. В советское время здания переоборудовали под фабрику, что нанесло им огромный ущерб. Никитский храм был в аварийном состоянии, если бы не началась реставрация, он бы обвалился, и мы бы потеряли еще одну святыню Подмосковья. Восстановление Преображенского собора полностью завершено. В Никитском еще продолжаются работы по благоустройству, монтируется иконостас, надеемся, что к июлю все будет готово", — рассказывает пресс-секретарь Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению святынь Галина Бирюкова.

За два года территория обители была полностью очищена от строительного мусора и пристроек советского периода. В храмах проведены противоаварийные и реставрационные работы, включающие в себя воссоздание внутренних и наружных поверхностей стен. На восстановление ансамбля Никитского монастыря потратили более 130 миллионов рублей.

В благоустройстве обители и ее территории также приняли участие глава Подмосковья Андрей Воробьев, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и администрация городского округа Кашира.

Никитский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в Подмосковье. К 1915 году в нем проживало 249 монахинь и послушниц. При обители действовали две школы — церковно-приходская и живописи, а также больница для сестер. В настоящее время богослужения совершаются в Преображенском соборе.