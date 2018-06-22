Экстрим-парк может появиться на месте подмосковного полигона "Электросталь"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рекультивация полигона в Электростали должна завершиться раньше срока.

Рекультивацию полигона ТКО "Электросталь" завершат раньше срока. Сдать объект изначально планировалось осенью. Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган проверил ход работ на полигоне. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам руководителя проектов "Группы компаний "ЕКС" Александра Сотникова, выполнено уже более 80% от запланированного объема работ.

"Уже полностью уложены геосинтетические материалы, завершается отсыпка полигона рекультивационным слоем-суглинком, уже кладем растительный слой", — заявил Сотников.

Коган отметил, что работы идут с опережением графика. Изначально планировалось завершить их в конце сентября, но объект могут сдать раньше на два месяца.

"Плановый ввод в эксплуатацию, а точнее, сдача объекта — 15 июля", — заявил министр.

На следующей неделе на полигоне установят шесть газодренирующих скважин. Вся дренажная система уже собрана, подпорные стенки полигона завершены.

По словам Когана, сейчас полигон представляет из себя геометрический холм.

"На сегодняшний день здесь нет ни запаха, ни вообще никаких проблем", — заявил глава подмосковного Министерства экологии и природопользования.

Он также отметил, что полигон в будущем можно будет использовать в рекреационных или других целях.

Одним из вариантов использования может стать экстрим-парк. Предложено проложить велодорожки, построить инфраструктуру для роллеров и скейтеров, а также оборудовать склон для катания на санках и лыжах.