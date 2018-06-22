Технарушения в сфере ЖКХ Московской области стали устранять быстрее

МОСКВА, 22 июн — РИАНовости. На 30% сократилось время устранения технических нарушений в Подмосковье с 2014 года.

На треть быстрее стали устраняться технологические нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С 2014 года время устранения технологических нарушений в сфере ЖКХ сократилось более чем на 30%", – заявил Дмитрий Пестов.

Кроме того, сократилось количество сбоев на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. За пять лет их стало на 12% меньше.

Дмитрий Пестов уточнил, что надежность работы коммунального комплекса региона удалось повысить благодаря реализации масштабных губернаторских программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

"За последние пять лет построено и модернизировано более 500 котельных, более 250 водозаборных узлов", – подытожил зампред правительства Подмосковья.