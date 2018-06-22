В Подмосковье планируют создать испытательный центр для автопрома

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Испытательный центр для автопрома, который будет осуществлять сертификацию автомобилей, планируется создать в Подмосковье, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Мы совместно с федеральным правительством и крупнейшим институтом R&D (научно-исследовательских разработок и опытно-конструкторских работ — ред.) в России – "НАМИ" в настоящий момент планируем создать крупнейший испытательный центр, который будет заниматься сертификацией и R&D исследованиями автомобильных направлений для всей России", – сказал министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

Министр отметил, что любая машина, которая требует сертификации для российского рынка, будет проходить через этот центр, объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов евро.

В Подмосковье также планируется развивать автомобилестроение, с этой целью власти намерены привлечь в регион крупные автоконцерны для создания автомобильного кластера, уточняется на сайте. Для этого планируется привлечь ключевых игроков автомобильного рынка.

"К нам пришла компания HINO – подразделение Toyota по производству грузовиков. Мы ведем переговоры с компанией по производству больших грузовиков, которая, мы также рассчитываем, найдет свое место на территории региона", – добавил Буцаев.