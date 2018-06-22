Гости ЧМ-2018 посетят фестиваль "Русский мир" в Сергиевом Посаде 30 июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Фестиваль культуры народов России и стран Евразии "Русский мир" пройдет 30 июня в Сергиевом Посаде, гостей чемпионата мира по футболу ждут ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу — 2018.

"В Сергиевом Посаде 30 июня пройдет второй по счету фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии "Русский мир". Лицами фестиваля в этом году (в 2018 году — ред.) станут Пелагея, Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Председатель попечительского совета фестиваля "Русский мир" — легендарный спортсмен Александр Карелин. Заслуженный мастер спорта России Софья Очигава проведет самый массовый в Подмосковье мастер-класс по кулачному бою", — цитирует министра культуры Московской области Оксану Косареву пресс-служба.

По ее словам, фестиваль в первую очередь призван познакомить жителей и гостей Подмосковья с традициями России. Фестиваль поможет им лучше узнать историю и культуру страны. Программа составлена таким образом, что каждый из туристов найдет для себя что-то интересное.

Участников и гостей фестиваля ждут ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях, посостязаться в перетягивании каната, городошном и гиревом спорте. По нескольким национальным видам спорта будут разыграны сертификаты разных номиналов для приобретения недвижимости в микрорайоне "Троицкая Слобода".

Как отмечается в сообщении, изюминкой фестиваля станет турнир по киле — русской игре в мяч руками и ногами с приемами силовых единоборств. В программу фестиваля также войдет конкурс по скандинавской ходьбе.

Впервые будет представлена русская баня. Конноспортивная площадка представит гостям мастерство джигитовки, а также матч сборных команд России и Киргизии по евразийской конноспортивной игре "Синий волк". На площадке национальных единоборств и боевых искусств пройдут показательные выступления, мастер-классы, турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, самбо и другим видам.