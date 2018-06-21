Новые игровые площадки появились в Подмосковье

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В трех муниципальных образованиях Подмосковья построили новые игровые комплексы.

В Электрогорске, Павловском Посаде и Элекстростали построили детские игровые комплексы, сообщил телеканал "360".

Идея проекта игровой площадки в Электростали принадлежит самим местным жителям. Комплекс включает в себя травмобезопасное покрытие, качели и карусели, минискалодром, песочный дворик и спортивные тренажеры.

Все три комплекса соответствуют стандартам. После того, как площадки установили, прилегающая территория будет благоустроена коммунальными службами: будет сделано освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Всего в 2018 году в Подмосковье планируется установить 200 детских площадок. Причем сделано это будет до сентября, об этом рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"За прошедшие четыре года мы сделали более четырех тысяч домов — это больше 30% программы на сегодня уже выполнили. В прошлом году нас жестко проверял ОНФ. Мы заняли пятое место в РФ по реализации программы капремонта, переместившись с 16-го года (мы были на 38-м месте). Но самое главное, мы получили второе место по эффективности расходования средств Фонда капитального ремонта", — отметил министр.