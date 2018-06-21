МО привлечет ключевые компании мира для создания автомобильного кластера

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Для привлечения крупных проектов в регионе будут созданы специальные условия.

Московская область будет развивать автомобилестроение. Для этих целей власти будут приглашать мировые компании. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

На конференции в Штутгарте в рамках роуд-шоу Подмосковья Буцаев заявил, что в регионе будут созданы специальные условия для инвесторов. Им в том числе предоставят возможность считать продукты, произведенные в рамках СПИКа, продуктами локальной сборки.

В Подмосковье уже пришла компания HINO — подразделение Toyota по производству грузовиков.

Также в регионе планируется построить крупнейший испытательный центр, который будет заниматься сертификацией и R&D исследованиями автомобильных направлений для всей России. Его создадут на базе научно-исследовательского института в области автомобильной теории и технологии ФГУП "НАМИ".

Подмосковье готово совместно инвестировать 100 миллионов евро, чтобы регион стал базой для всех работ подобного рода на территории РФ. Любая машина, которая требует сертификации для российского рынка, будет проходить через этот центр, заключил министр.