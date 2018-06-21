Воробьев: Подмосковье ведет большую и системную работу по благоустройству

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Возрождаемый в Реутове парк "Фабричный пруд", благоустройство которого в четверг проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, стал одним из примеров успешной работы Московской области по формированию комфортной городской среды с учетом пожеланий жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

По его словам, парк в Реутове выбрали сами жители в ходе голосования за первоочередное включение в госпрограмму по формированию комфортной городской среды.

В пресс-службе напомнили, что реконструкция парка, где стояло сгоревшее кафе, а территория была завалена мусором, началась в 2016 году. К настоящему времени укреплена и благоустроена береговая зона, очищено дно пруда, обустроены пляж, спортивная и детская игровая зоны, проложены велосипедные дорожки. На новой сцене у воды проходят бесплатные концерты. В этом году в центре пруда установлен фонтан, его конфигурацию также выбирали путем голосования в интернете. Дальнейшая модернизация парка предусматривает обустройство дренажа подтопляемых зон, высадку новых деревьев, установку системы видеонаблюдения, общедоступного Wi-Fi.

Вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым губернатор проехал на велосипеде по набережной парка и побеседовал с его посетителями. Также по просьбе жителей Воробьев поручил главе Реутова в ближайшее время открыть на пруду прокат катамаранов.

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Возрождаемый в Реутове парк "Фабричный пруд" © Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Возрождаемый в Реутове парк "Фабричный пруд"

"По сути, каждый город занимается тем, чтобы общественные пространства, парки не просто существовали, а менялись, менялась культура, образ отдыха. Если раньше можно было плюнуть или сорить, то сегодня каждый житель очень смотрит за этим и заботится. У нас в Подмосковье действует большая программа благоустройства. Это системная работа, она позволяет обеспечить высокое качество жизни", — приводит слова Воробьева телеканал "360".