Свыше 60 снарядов времен войны обезвредили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более 60 снарядов времен Великой Отечественной войны обезврежено в Московской области с начала 2018 года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрий Пестова.

"С начала 2018 года взрывотехниками "Мособлпожспас" на территории Подмосковья найдено и обезврежено 62 различных боеприпаса времен Великой Отечественной войны", — приводятся в материале слова Пестова.

Наибольшее количество выездов спасателей традиционно фиксируется в районы Московской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву — Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, а также в городские округа Можайский, Рузский и Наро-Фоминский. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны.

Как отмечается в материале, процедура извлечения и уничтожения опасных находок отработана до мельчайших деталей. Место опасной находки оцепляют сотрудники полиции, потом к работе приступают взрывотехники. После извлечения боеприпасов из земли специалисты складывают их в специальный контейнер, и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру спасения "112". Нельзя трогать и, тем более, пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков, заключается в релизе.