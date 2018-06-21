В парках Подмосковья в День памяти и скорби пройдет более 50 мероприятий

Акция в День памяти и скорби в Москве

Акция в День памяти и скорби в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Подмосковные парки культуры и отдыха подготовили более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"В 30 подмосковных парках 21-22 июня состоится более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 70 тысяч человек", цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Оксану Косареву.

Как отмечается в материале, парк Делового и культурного центра "Костино" городского округа Королев пригласит гостей на интерактивно-познавательную программу для детей "Мы помним…". Закончится она запуском в небо большого белого шара с рисунками на тему Великой Отечественной войны, которые ребята вместе с родителями успеют нарисовать во время программы.

В Дмитровском парке культуры и отдыха "Березовая роща" пройдет акция "Свеча памяти", в парке Высоковска городского округа Клин — митинг и возложение цветов к памятнику "Братское захоронение", в парке культуры и отдыха им. Степанова городского округа Серпухов — митинг и возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Олегу Степанову, поясняется в материале.

В нем добавляется, что в парке "Пехорка" городского округа Балашиха накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в рамках третьего сезона областного проекта "Летний кинотеатр" состоится встреча с членами съемочной группы военно-приключенческого фильма "Танки", съемки которого проходили, в том числе, в Воскресенском районе. Перед зрителями выступят режиссер киноленты Ким Дружинин, исполнители главных ролей — уроженец подмосковного Королева Андрей Мерзликин, Антон Филипенко и Александр Тютин. Также для посетителей парка подготовлена тематическая концертная программа

"И помнит мир спасенный" с участием местных творческих коллективов.

В парке культуры и отдыха "Пегас" городского округа Егорьевск и парке "Покровский" г. Хотьково Сергиево-Посадского района посетителям покажут кинокартину "А зори здесь тихие", в Дмитровском городском парке имени И.А. Лямина — фильм "Завтра была война", заключается в релизе.