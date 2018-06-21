Германская WILO планирует автоматизировать свое производство в Подмосковье

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Немецкая компания WILO SE, которая производит энергосберегающие насосы для водоснабжения, планирует инвестировать в автоматизацию своего производства на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций области.
Он отметил, что делегация Подмосковья посетила штаб-квартиру компании WILO SE, где обсудили дальнейшие планы по расширению.
"Сегодня мы обсуждали дополнительные инвестиции, которые компания собирается сделать в автоматизацию производства на подмосковной площадке. Для нас это крайне перспективное направление. Мы считаем, что приход новых технологий в промышленное производство создаст новые возможности для наших заводов, создаст возможности, в том числе повышения экспортного потенциала", — сказал Буцаев.
По его словам, немецкая компания зарезервировала дополнительную территории в индустриальном парке DEGA в Ногинском районе. И, в случае принятия решения о расширении производства, будет использовать эту территорию.
"Соответственно, мы рассчитываем, что в DEGA будут появляться новые объекты WILO с новым функционалом", — добавил зампред.
Компания WILO — производитель энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. Штат сотрудников в 60-ти странах мира составляет более 7000 человек. Производственные площадки располагаются в Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Индии, Китае, Корее и США.