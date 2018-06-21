Германская WILO планирует автоматизировать свое производство в Подмосковье

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Немецкая компания WILO SE, которая производит энергосберегающие насосы для водоснабжения, планирует инвестировать в автоматизацию своего производства на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций области.

"Это наш крупный инвестор, он два года назад открыл уже производство на территории Ногинского района. В настоящий момент, по признанию самой компании, это один из самых современных заводов не только на территории России, но и на территории Европы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что делегация Подмосковья посетила штаб-квартиру компании WILO SE, где обсудили дальнейшие планы по расширению.

"Сегодня мы обсуждали дополнительные инвестиции, которые компания собирается сделать в автоматизацию производства на подмосковной площадке. Для нас это крайне перспективное направление. Мы считаем, что приход новых технологий в промышленное производство создаст новые возможности для наших заводов, создаст возможности, в том числе повышения экспортного потенциала", — сказал Буцаев.

По его словам, немецкая компания зарезервировала дополнительную территории в индустриальном парке DEGA в Ногинском районе. И, в случае принятия решения о расширении производства, будет использовать эту территорию.

"Соответственно, мы рассчитываем, что в DEGA будут появляться новые объекты WILO с новым функционалом", — добавил зампред.

Компания WILO — производитель энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. Штат сотрудников в 60-ти странах мира составляет более 7000 человек. Производственные площадки располагаются в Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Индии, Китае, Корее и США.​