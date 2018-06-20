Более шести тысяч медикаментов доставили ветеранам-льготникам на дом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется в 25 муниципалитетах Московской области в рамках регионального проекта "Ветеран".

Порядка 190 ветеранов-льготников Подмосковья воспользовались доставкой медикаментов на дом с начала года, всего было доставлено более шести тысяч препаратов. Такие данные привел министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, сообщил телеканал "360".

"Благодаря проекту ветераны получают все социально значимые лекарственные препараты, выписанные им в медучреждениях области, для лечения как хронических, так и сопутствующих заболеваний. С начала года выполнено более 1,1 тысячи доставок", — отметил Марков.

В этом году доставка на дом медикаментов осуществляется не только веретенам Великой Отечественный войны, а также одиноким, пожилым и маломобильным гражданам, добавил он.

Ветераны-льготники адресно получают медикаменты в рамках программы "Ветеран", которая действует на территории области с 2015 года. Помимо доставки, препараты по бесплатным рецептам можно приобрести более чем в 300 государственных аптеках.