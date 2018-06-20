В Московской области построят современные мусороперерабатывающие заводы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Больше 10 современных мусороперерабатывающих завода появится на территории московского региона.

В Московской областной Думе прошла экспертная дискуссионная площадка "Открытая трибуна" на тему "Современные экологические стандарты, реализуемые в Московской области". Министр экологии и природопользования региона Александр Коган сказал там о строительстве новых мусороперерабатывающих заводов, сообщил телеканал "360".

На сегодняшний день семь предприятий находятся на стадии проектирования. На четырех участках проводятся работы по подготовке к строительству.

"Мы планируем за три месяца поставить заводы, потому что оборудование уже заказано в "Энергомаше". Оно соответствует всем стандартам и требованиям.

Планируем первые три объекта — это Рошаль, Солопово, Серебряные пруды — в сентябре запустить как комплексы по переработке отходов", — заявил Александр Коган.

Министр отметил, что благодаря работе заводов будут разгружаться мусорные полигоны.

По словам Когана, четыре названных объекта планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

Сейчас разрешение на строительство уже выдано в Воскресенском районе, а в Наро-Фоминском районе в настоящее время идет завершение экологической экспертизы. После чего объект передадут в Главэкспертизу, а затем будет выдаваться разрешение на строительство.

Коган назвал сроки запуска заводов в Наро-Фоминске, Воскресенске, Солнечногорске и Ногинске: "По термическому обезвреживанию, 2021 год — запуск в Наро-Фоминске и Воскресенске. 2022 год — в Солнечногорске и Ногинске".

Как заявил Коган, после начала работы заводов власти будут постепенно закрывать полигоны.

В Подмосковье будет построено 11 заводов по переработке без термического обезвреживания и четыре завода с термическим обезвреживанием.

"Тем самым, я надеюсь, в течение ближайших двух лет максимум тема полигонного захоронения уйдет в историю", — рассказал министр экологии и природопользования Московской области.