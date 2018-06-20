Для детей из Подмосковья посещение московских музеев будет бесплатным

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подмосковные дети смогут посетить музеи, парки и усадьбы Москвы бесплатно на протяжении лета.

Усадьбы, парки и музей Москвы подмосковные дети смогут посетить бесплатно, рассказал Сергей Собянин. Он побывал в детском оздоровительном лагере "Юнармеец" и предложил воспользоваться услугой ребятам, которые отдыхают там. Вместе с мэром Москвы детский центр в Щелковском районе посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".

"В лагере отдыхает много москвичей. Поэтому мы в свою очередь хотим пригласить ребят из области посещать музеи Москвы. Вход для них летом мы сделали бесплатным", — сказал Сергей Собянин.

Главы Подмосковья и Москвы пообщались с детьми. Ребята показали распорядок дня в лагере, спортивные и художественные секции.

Детский оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец" работает в течение всего года, в лагерь могут приехать дети из всех регионов России и даже из других стран. Лагерь расположен в сосново-березовом лесу в экологически чистом районе.

Всего 1208 детей отдохнут в центре "Юнармеец" этим летом. Причем 509 из них — по льготным путевкам. У организаторов запланированы четыре тематические смены: "Доброволец", "Шаг вперед", "Дружба без границ", "В ногу со временем".