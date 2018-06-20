Коган: действующие мусорные полигоны Подмосковья могут закрыть раньше срока

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Действующие мусорные полигоны в Подмосковье могут быть закрыты раньше, чем планировалось, если в регионе будут построены современные мусороперерабатывающие заводы, заявил на дискуссионной площадке в Мособлдуме министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

"Все полигоны у нас определены в территориальной схеме, данные закрытия (есть). Возможно, сокращение сроков эксплуатации полигонов, связано это с введением новой инфраструктуры. Как только будет построен новый современный завод, как только мы будем понимать, что перераспределение отходов можно уже направить на новый объект, тогда можно закрывать", — сказал Коган.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что первые три комплекса по переработке отходов (КПО) откроют в регионе в августе и сентябре, всего до конца года в Московской области начнут работать восемь КПО.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.