Маршрут вызванной в Подмосковье скорой теперь можно отследить в приложении

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые функции внедрены в мобильное приложение Системы-112 в Подмосковье, в частности, возможность следить за маршрутом вызванной "скорой" и функция контроля места нахождения близких родственников, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"Одна из наиболее ожидаемых новых функций мобильного приложения Системы-112 Московской области — возможность отслеживания движения машины скорой помощи. Теперь в случае вызова скорой помощи через операторов Системы-112 пользователь сможет видеть маршрут ее движения на карте и точно понимать расчетное время ее прибытия", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

Для отслеживания маршрута следования кареты скорой медицинской помощи достаточно нажать значок "Машина скорой помощи" и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с помощью мобильного приложения Системы-112 теперь можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе "Связанные контакты" необходимо внести данные близких родственников и друзей, после этого по интерактивной карте можно отслеживать их текущее местоположение, а также получать уведомления по их перемещению, пояснили в пресс-службе.

"Данная функция особенно актуальна для родителей и родственников пожилых людей. У родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка при перемещении из дома в школу или в другие места. Для родственников пожилых людей появилась возможность отследить их местоположение и оперативно прийти на помощь в случае необходимости", – приводит пресс-служба слова начальника ГКУ Подмосковья "Центр 112" Алексея Вагутовича.

Помимо этого в мобильном приложении Системы-112 появилась новая кнопка "Я здесь, мне нужна помощь". Теперь жители и гости Подмосковья смогут связаться с оператором без совершения звонка, путем нажатия одной кнопки. При нажатии на нее оператор автоматически получает координаты пострадавшего. Возможности обращения в службу спасения через приложение с помощью звонка и SMS также сохранены, добавили в пресс-службе.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. На сегодняшний день его используют уже более 22 тысяч человек. С его помощью пользователи могут оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы.